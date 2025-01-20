Фильмы покойного Дэвида Линча покажут в петербургских кинотеатрах

Петербургские кинотеатры покажут фильмы американского режиссера Дэвида Линча, скончавшегося 15 января. Так «Ленфильм» в память о великом деятеле искусства 20 января продемонстрирует «Голову-ластик», на следующий день зрители смогут насладиться картиной «Шоссе в никуда». Оба сеанса запланированы на 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Дэвид Линч (второй слева) перед показом фильма «Твин Пикс» (Twin Peaks) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля 2017 / Festival de Cannes 2017.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Режиссер Дэвид Линч (второй слева) перед показом фильма «Твин Пикс» (Twin Peaks) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля 2017 / Festival de Cannes 2017.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также «Шоссе в никуда» можно увидеть 20 января в 20:50 в «Доме кино», 21 января в 20:00 — в «Формуле Кино Галерея», 22 января — в 14:50 в Out Cinema , 1 февраля в 19:00 — в «Родине». «Голову-ластик» покажут 20 января в 20:05 в «Формуле Кино Галерея», 24 января — в Out Cinema в 16:00, 31 января я 19:00— в «Родине».

Ранее «Ъ» писал о смерти Линча. Он умер на 79-м году жизни в доме своей дочери после продолжительной болезни. Причиной смерти стала эмфизема легких, которую у режиссера диагностировали в 2020 году.

Андрей Маркелов