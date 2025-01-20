В течение 2024 года сотрудниками Росгвардии республики было задержано 320 человек, 44 из которых оказались экстремистами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 2024 год более чем в два раза выросло количество задержанных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане за 2024 год более чем в два раза выросло количество задержанных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Годом ранее эта цифра составляла 147 человек — 11 из них были задержаны по подозрению в экстремистской и террористической деятельности.

Возросло и количество конфискованного оружия у татарстанцев: 16 единиц в прошедшем году, и 9 за весь 2023. Количество же изъятых боеприпасов, наоборот снизилось: 400 единиц против 260 за аналогичный период позапрошлого года.

Артём Дергунов