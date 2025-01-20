Экс-военного в Челябинске осудили за смерть пассажира в ДТП со сбитой лошадью

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным сержанта запаса в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погиб человек (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Из-за наезда местного жителя на лошадь его пассажир погиб от травм в медучреждении, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в середине июля 2024 года сержант запаса ночью двигался на автомобиле со скоростью не менее 98 км/ч. Врезавшись в лошадь, пересекавшую дорогу, он съехал в кювет. Пассажиру машины были причинены травмы. Позже из-за них в начале августа пострадавший скончался в медицинском учреждении. Бывшему военнослужащему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска