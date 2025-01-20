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Из рыбинской колонии сотрудница украла 400 кг рыбы

Приставы взыскали с сотрудницы рыбинской колонии 204 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба за украденные со склада продукты. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Заведующая продуктовым складом была поймана в момент хищения 200 кг замороженной рыбы. По результатам внеплановой инвентаризации была выявлена недостача 400 кг рыбы, 20 кг птицы и муки. Суд обязал сотрудницу возместить колонии ущерб.

Алла Чижова

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