Из рыбинской колонии сотрудница украла 400 кг рыбы

Приставы взыскали с сотрудницы рыбинской колонии 204 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба за украденные со склада продукты. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Заведующая продуктовым складом была поймана в момент хищения 200 кг замороженной рыбы. По результатам внеплановой инвентаризации была выявлена недостача 400 кг рыбы, 20 кг птицы и муки. Суд обязал сотрудницу возместить колонии ущерб.

Алла Чижова