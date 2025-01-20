В Челябинске в новогодние каникулы средний чек на такси снизился на 13%

В Новый год и последующие праздники в Челябинске средний чек на поездки в такси составил 334 руб. Это на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. По стране показатель находился на уровне 427 руб. (-8%), сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

В организации отмечают, что такая динамика свидетельствует о балансе спроса и предложения в праздничные дни. Если обычно в Новый год желающих воспользоваться такси было больше, чем свободных машин, то в этот раз их количество сравнялось. По данным агрегатора, это связано с теплой погодой. С одной стороны, более высокие температуры позволили жителям чаще гулять пешком. С другой, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобили могли двигаться быстрее и выполнять больше заказов.

Виталина Ярховска