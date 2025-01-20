В Волгодонске арестовали подозреваемого в педофилии тренера

62-летнего тренера детской спортивной школы Владимира Дротика заключили под стражу. С ходатайством о такой мере пресечения выступил следователь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области. Тренера подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, Владимир Дротик, пользуясь доверием трех подопечных девочек-подростков, приглашал их в свою квартиру якобы для массажа. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцати лет (ч. 3 ст. 134 УК РФ) и развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершенных злодеяний.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Владимир Дротик является заслуженным тренером РФ по легкой атлетике. Его стаж — более 30 лет.

Ева Китаева