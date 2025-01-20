В Переславле не дали открыть незаконный детский лагерь

В Переславле-Залесском Ярославской области прокуратура предотвратила деятельность несанкционированного детского лагеря на территории отеля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура выяснила, что ООО «Спортзания» хотело открыть в зимние каникулы лагерь для детей. При этом необходимый пакет документов для включения лагеря в реестр организаций отдыха и оздоровления детей не направлялся.

«Безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была. В целях недопущения противоправных действий межрайонная прокуратура объявила организатору лагеря предостережение о недопустимости нарушений законодательства»,— рассказали в прокуратуре.

В итоге лагерь не открыли. Ранее организатор был оштрафован на 250 тыс. руб. за нарушения при организации лагеря. Напомним, что в конце декабря уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин потребовал не допустить работу нелегальных детских лагерей в Переславле-Залесском. Он сообщал, что московские компании активно продают путевки для отдыха в лагерях, не включенных в реестр.

Алла Чижова