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Кубанские винодельни внедрят бережливые технологии для повышения эффективности

В 2025 году винодельни Краснодарского края реализуют десять проектов по повышению производительности труда в рамках региональной программы «Бережливый регион». Предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций будут работать над оптимизацией процессов и улучшением качества продукции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как пояснил министр экономики Кубани Алексей Юртаев, винодельни получат поддержку в рамках федерального проекта «Производительность труда», а также региональной программы «Бережливый регион». По его словам, внедрение современных инструментов направлено на сокращение затрат, повышение эффективности работы и улучшение производственных показателей.

Среди ключевых направлений: автоматизация производственных процессов, сокращение потерь сырья и энергии, а также улучшение условий труда сотрудников. Кроме того, на заводах планируют внедрить лучшие практики и разработки, способствующие совершенствованию технологических процессов.

Нурий Бзасежев

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