Здание Попечительства о народной трезвости в Уфе внесено в реестр ОКН

Здание «Попечительство о народной трезвости» на улице Белякова, 27 в Уфе включено в реестр памятников истории и культуры регионального значения. Соответствующий приказ Управления по государственной защите объектов культурного наследия Башкирии опубликован на официальном интернет-портале республики.

Двухэтажное здание построено в 1890-е годы. В 1917–1918 годах в нем размещался штаб боевых отрядов народного вооружения железнодорожного района. Предметами охраны памятника являются в том числе трехскатная крыша с чердаком, отделка фасадов из красного и белого кирпича, оформление оконных проемов рамкой из тычкового кирпича и подоконным ступенчатым карнизом, замковым камнем и так далее.

Майя Иванова