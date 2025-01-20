В Тюмени и Тюменском районе за выходные скорая помощь выезжала к 1269 жителям

В Тюмени и Тюменском районе медицинские бригады скорой помощи за выходные 18-19 января выезжали к 1269 жителям, сообщили в областном департаменте здравоохранения. Из них 602 потребовалась экстренная помощь, 587 пациентов были доставлены в стационары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неотложная помощь потребовалась 667 жителям, 526 вызовов были переданы в поликлиники. В этих случаях жизни пациентов не угрожала опасность, вызовы были связаны с повышением артериального давления, температуры, болями в пояснице. Еще 60 пациентов проконсультировали по вопросам оказания медпомощи без вызова бригады.

Анна Капустина