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В Тюмени и Тюменском районе за выходные скорая помощь выезжала к 1269 жителям

В Тюмени и Тюменском районе медицинские бригады скорой помощи за выходные 18-19 января выезжали к 1269 жителям, сообщили в областном департаменте здравоохранения. Из них 602 потребовалась экстренная помощь, 587 пациентов были доставлены в стационары.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неотложная помощь потребовалась 667 жителям, 526 вызовов были переданы в поликлиники. В этих случаях жизни пациентов не угрожала опасность, вызовы были связаны с повышением артериального давления, температуры, болями в пояснице. Еще 60 пациентов проконсультировали по вопросам оказания медпомощи без вызова бригады.

Анна Капустина

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