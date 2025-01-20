В Приморье пять школьников отравились средством от крыс

В селе Покровка Октябрьского района Приморского края пять учеников второго класса местной школы были госпитализированы после отравления средством для дератизации. Химическое вещество было рассыпано под трубой отопления в учебном классе, сообщила сегодня, 20 января, прокуратура региона.

Следователями СКР по Приморью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В сообщении следствия говорится, что средство от крыс «дети употребили».

Уже допрошен директор школы, следователи устанавливают все обстоятельство происшедшего. Как сообщили «Ъ» в прокуратуре края, состояние госпитализированных детей удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Алексей Чернышев, Владивосток