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«Золотой пляж» проиграл суд за строительство десятиэтажного отеля на Тургояке

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска базы отдыха «Золотой пляж» к администрации Миасса. Учреждение требовало признать незаконным отказ властей в увеличении количества этажей отеля на берегу озера Тургояк до десяти, сообщает пресс-служба суда.

Также «Золотой пляж» оспаривал решение мэрии о запрете уменьшения площади озеленения на берегу Тургояка — на одном участке с 50% до 40%, на другом до 5%. Территории предназначены для размещения объектов базы отдыха и относятся к особо охраняемым зонам. Клуб-отель не согласился с позицией администрации и обратился в суд, чтобы признать решение незаконным. Заявление было направлено в феврале 2024 года.

«Золотой пляж» принадлежит местному бизнесмену Олегу Сиротину, который также является владельцем горнолыжного курорта «Солнечная долина». Ранее база отдыха привлекалась к ответственности за слив канализационных вод в Тургояк. Также между администрацией Миасса и господином Сиротиным в 2021 году возникал конфликт по поводу гостиницы, возведенной в ГЛК. Местные власти отказывались давать разрешение на ввод в эксплуатацию, так как сомневались в подключении здания к системе очистки сточных вод и соответствии работ проекту. Экспертиза тогда доказала, что подрядчиком не допущено ошибок при строительстве отеля. Кассационная инстанция арбитражного суда Уральского округа в августе 2022 года признала незаконным отказ мэрии в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

Также в марте 2022 года администрация Миасса подала иск в городской суд к Олегу Сиротину с требованием снести комплекс «Бани мира», указав, что объект является самовольной постройкой. В мае местные власти выдали спорному комплексу разрешение на ввод в эксплуатацию в связи с устранением нарушений. Однако протест на это решение внесла прокуратура Миасса.

Виталина Ярховска

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