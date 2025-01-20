В Казани в крещенских купаниях приняли участие более 4,3 тыс. местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани более 4,3 тыс. человек искупались во время праздника Крещения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани более 4,3 тыс. человек искупались во время праздника Крещения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани можно было искупаться в четырех местах:

часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (1 тыс. человек)

озере Верхний Кабан у дома №54 по ул.Борисковской (1 тыс. человек) и со стороны Фермского шоссе (1,5 тыс. человек).

купели при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (850 человек).

В Татарстане для обеспечения безопасности во время крещенских купаний привлекли 759 сотрудников РСЧС.

Ранее стало известно, что в республике более 22,4 тыс. человек искупались во время праздника Крещения Господня.

Как прошел праздник в Раифском монастыре — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Диана Соловьёва