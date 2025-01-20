Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани более 4,3 тыс. человек искупались во время праздника Крещения

В Казани в крещенских купаниях приняли участие более 4,3 тыс. местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

В Казани более 4,3 тыс. человек искупались во время праздника Крещения

В Казани более 4,3 тыс. человек искупались во время праздника Крещения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани более 4,3 тыс. человек искупались во время праздника Крещения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани можно было искупаться в четырех местах:

  • часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (1 тыс. человек)
  • озере Верхний Кабан у дома №54 по ул.Борисковской (1 тыс. человек) и со стороны Фермского шоссе (1,5 тыс. человек).
  • купели при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (850 человек).

В Татарстане для обеспечения безопасности во время крещенских купаний привлекли 759 сотрудников РСЧС.

Ранее стало известно, что в республике более 22,4 тыс. человек искупались во время праздника Крещения Господня.

Как прошел праздник в Раифском монастыре — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...