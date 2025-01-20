В Казани более 4,3 тыс. человек искупались во время праздника Крещения
В Казани в крещенских купаниях приняли участие более 4,3 тыс. местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.
В Казани более 4,3 тыс. человек искупались во время праздника Крещения
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В Казани можно было искупаться в четырех местах:
- часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (1 тыс. человек)
- озере Верхний Кабан у дома №54 по ул.Борисковской (1 тыс. человек) и со стороны Фермского шоссе (1,5 тыс. человек).
- купели при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (850 человек).
В Татарстане для обеспечения безопасности во время крещенских купаний привлекли 759 сотрудников РСЧС.
Ранее стало известно, что в республике более 22,4 тыс. человек искупались во время праздника Крещения Господня.
Как прошел праздник в Раифском монастыре — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».