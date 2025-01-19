В Татарстане более 22,4 тыс. человек искупались вчера и к середине сегодняшнего дня во время праздника Крещения Господня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане более 22,4 тыс. человек искупались во время праздника Крещения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане более 22,4 тыс. человек искупались во время праздника Крещения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Безопасность праздника обеспечивали сотни сотрудников МЧС. По информации министерства, происшествий не было допущено. К середине сегодняшнего дня в Татарстане осталось 25 мест для проведения крещенских купаний в 15 районах. Сообщается, что из-за погодных условий меры безопасности на местах купания были усилены. На лед пускали небольшими группами. В Раифе к купелям запускали не более 25 человек, а в поселках Васильево и Ильинское — по 5-8 человек одновременно.

Как прошел праздник Крещения Господня в Раифском монастыре — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Диана Соловьёва