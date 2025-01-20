Промышленное производство в Чувашии в 2024 году выросло на 13%

В 2024 году объём промышленного производства в Чувашской Республике увеличился на 13%. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Олега Николаева.

Также в 2024 году был отмечен рост ввода жилья – всего 786,5 тыс. квадратных метров, оборота розничной торговли на 12% и объёма оказанных услуг на 5,5%. Номинальная заработная плата увеличилась на 19,5%, а реальная – на 9,8%.

Доходы консолидированного бюджета Чувашии в 2024 году составили 121 миллиард рублей, что на 13,6% больше по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2019 годом доходы выросли в 1,8 раза. Собственные доходы достигли 82,3 миллиарда рублей, увеличившись на 21,5% к 2023 году и в 2,1 раза к 2019 году. Объём налоговых доходов вырос на 20%, составив 73,1 миллиарда рублей.

Расходы консолидированного бюджета в прошлом году достигли 117 миллиардов рублей, что на 9,9% больше по сравнению с 2023 годом и в 1,9 раза превышает показатели 2019 года. Расходы на одного жителя по итогам 2024 года составили 100,2 тысячи рублей, что в два раза больше, чем пять лет назад.

Влас Северин