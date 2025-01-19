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Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Краснодарского края

Утром 19 января на 24 участках побережья Анапы и Темрюкского района волонтеры нашли новые выбросы мазута. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, пятна нефтепродуктов незначительны.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Новые выбросы нашли на территориях, закрепленных за волонтерами Абинского, Староминского, Тбилисского и Павловского районов. Они продолжают убирать территорию, несмотря на ветер и небольшой дождь.

К уборке новых фракций нефтепродуктов приступили в первую очередь. На участке, где новых фрагментов мазута не обнаружено, проводят деликатную уборку. Песок очищают от застывших капель нефтепродуктов.

Татьяна Ручкина

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