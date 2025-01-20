В Свердловской области создадут базу отдыха с рыбхозом для ценных видов рыб

В Режевском районе Свердловской области создадут рыбхоз для разведения ценных видов рыб, сообщили в департаменте информационной политики региона. В рыбхозе будут разводить форель, карпов, осетровых и сиговых рыб. Выращенную рыбу будут поставлять в водоемы в парке «Фишпарк», где откроют базу отдыха с возможностью порыбачить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Инвестиции в проект составят 31 млн руб. Реализовать его планируют к 2027 году. Рыбхоз расположится на Глинском водохранилище, там появятся мальковый цех и садковая линия для разведения. Парк отдыха с организованной рыбалкой откроют под Первоуральском. Там организуют теплые беседки, модульные дома и зоны для мангалов. На базе отдыха можно будет купить или поймать рыбу, а затем приготовить ее. В дальнейшем планируется увеличить число водоемов и открыть еще и банный комплекс.

«В регионе большой спрос на свежую рыбу, а также на комфортабельный отдых на природе. Новый проект отвечает задачам национальных проектов „Туризм и гостеприимство“ и „Эффективная и конкурентная экономика“»,— сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Проекту содействует агентство по привлечению инвестиций.

Ранее «Фишпарк» занимался разведением рыбы на Рефтинском водохранилище, но там условия позволяют выращивать только форель. Рыбу выпускают в водоемы, где посетители могут поймать ее или просто приобрести. По словам директора компании Алексея Шпилевого в неделю «Фишпарк» реализует одну тонну рыбы.

Анна Капустина