На первом в 2025 году заседании думы Тольятти выборов главы города не будет

В повестке первого в 2025 году заседания городской думы Тольятти выборы главы города не значатся. Тольятти живет без городского главы с середины сентября 2024 года, когда произошла отставка Николая Ренца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из повестки заседания, депутаты соберутся 22 января, чтобы внести изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью, заслушать информацию администрации о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог и жилых кварталов в зимний период и о мероприятиях по подготовке к празднованию 80-летия Дня Победы

Кроме того, будет рассмотрено обращение депутатов в правительство Самарской области по вопросу увеличения финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы».

Депутаты также должны решить вопрос о том, кто будет работать с избирателями на одномандатном избирательном округе № 33, так как ранее работавший там депутат Александр Шарков в декабре был назначен главой Волжского района. Он же являлся председателем постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, поэтому депутатам предстоит выбрать нового председателя.

Как сообщалось ранее, внеочередное заседание думы Тольятти, на котором депутаты должны были выбрать главу города, было намечено на 19 декабря, но в последний момент его отменили и перенесли выборы на неопределенный срок. Спикер думы Сергей Рузанов заявил, что на конкурс поступило большое количество заявок и их необходимо изучить досконально.

Алексей Алексеев