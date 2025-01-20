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Коммерсантъ FM
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В Китае казнен мужчина, напавший с ножом на студентов

Китайские власти казнили мужчину, напавшего с ножом на художественное училище в провинции Цзянсу, сообщает «Синьхуа».

Сюй Цзяцзинь напал на учащихся и преподавателей Профессионального института искусств и технологий города Уси 16 ноября прошлого года. В результате погибли 8 человек, еще 17 получили ранения. В декабре нападавший был приговорен судом к смертной казни.

Ранее сегодня, 20 января, был казнен еще один гражданин Китая, признанный виновным в массовом убийстве. Суд города Чжухай, расположенного в провинции Гуандун, привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего Фань Вэйцю. В ноябре 2024 года мужчина врезался в толпу людей, в результате чего погибли 35 человек, еще 43 получили травмы.

Кирилл Сарханянц

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