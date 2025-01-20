«Несмотря на замену одного из бойцов, гонорары остались высокими»

Ислам Махачев в четвертый раз подряд защитил чемпионский титул UFC в легком весе — это абсолютный рекорд. Россиянин из Дагестана победил бразильца Ренато Мойкано. Бой проходил в Лос-Анджелесе. Изначально Махачев должен был встретиться с Арманом Царукяном. Именно это противостояние анонсировали как главный бой вечера. Но претендент в последний момент объявил о травме. Станут ли причиной для скандала обманутые ожидания поклонников смешанных единоборств? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters Фото: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal / AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Reuters Фото: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal / AP

Если вы в новогодние праздники купили билет на модный ныне балет «Щелкунчик», но уже в зале узнали, что предстоит наслаждаться чем-то другим, ваше настроение вряд ли улучшится. Особенно если деньги вам не вернут.

Поэтому историю с заменой соперника Махачева в чемпионском бою в Лос-Анджелесе обсуждают до сих пор. К тому же главное противостояние турнира продолжалось примерно три минуты, так что тем, кто смотрел шоу по телевизору, ситуация тоже вряд ли понравилась. Да и в исходе поединка, честно говоря, никто не сомневался, и создавалось впечатление, что даже сам Мойкано. Таких ситуаций, особенно в чемпионских боях, лучше не допускать, считает российский боец Андрей Семенов, которого в мире единоборств знают по прозвищу «Белая акула»: «Весь интерес состоит в том, чтобы посмотреть тот бой, который запланирован, а не на бойца, которого поставят в последний момент. Ожиданий ноль.

Когда ты приходишь посмотреть одно, а получаешь другое, это некий обман или хитрость. Лучше всего, конечно, переносить такие значимые события».

При этом, несмотря на замену одного из бойцов, суммы гонораров остались на высоком уровне. Махачев заработал $3,6 млн, а Мойкано получил $1,5 млн. Более того, UFC, после этой скандальной истории точно в накладе на останется, рассказал “Ъ FM” комментатор Александр Садоков, специализирующийся на смешанных единоборствах: «Как медиапродукт, думаю, UFC не пострадала, а даже привлекла дополнительный интерес к этому событию. Они, напротив, в долгую выиграли, потому что сейчас начнут раскручивать поединок Армана Царукяна с Чарльзом Оливейрой. Если там все пройдет хорошо, и Царукян одержит победу, встреча Царукяна и Махачева станет грандиозным событием именно по медийному охвату».

Но те, кто был разочарован быстрой победой Махачева, все равно получили в этот вечер яркое зрелище — невероятный бой грузина Мераба Двалишвили и россиянина Умара Нурмагомедов. Кстати, Умар — троюродный брат легендарного Хабиба Нурмагомедова, который за всю карьеру не проиграл ни одного поединка. Это противосияние продолжалось все пять раундов, и трибуны на арене в Лос-Анджелесе буквально ревели от восторга. Спортсмены даже получили приз — $50 тыс. за лучший бой вечера. К сожалению, дагестанец проиграл единогласным решением судей, но заработал €1 млн. Грузинский боец стал богаче на $2,2 млн.

Но какой бы зрелищный бой не показали Двалишвили и Нурмагомедов, внимание поклонников смешанных единоборств все равно будет приковано к Исламу Махачеву. Пока он не проиграл ни одного боя и к тому же заявил, что собирается взять чемпионские пояса в трех весовых категориях, а, значит, планирует войти в историю UFC.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов