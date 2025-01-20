Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Несмотря на замену одного из бойцов, гонорары остались высокими»

Владимир Осипов — об обманутых надеждах поклонников единоборств

Ислам Махачев в четвертый раз подряд защитил чемпионский титул UFC в легком весе — это абсолютный рекорд. Россиянин из Дагестана победил бразильца Ренато Мойкано. Бой проходил в Лос-Анджелесе. Изначально Махачев должен был встретиться с Арманом Царукяном. Именно это противостояние анонсировали как главный бой вечера. Но претендент в последний момент объявил о травме. Станут ли причиной для скандала обманутые ожидания поклонников смешанных единоборств? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Предыдущая фотография

Фото: Reuters

Фото: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal / AP

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Reuters

Фото: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal / AP

Если вы в новогодние праздники купили билет на модный ныне балет «Щелкунчик», но уже в зале узнали, что предстоит наслаждаться чем-то другим, ваше настроение вряд ли улучшится. Особенно если деньги вам не вернут.

Ислам Махачев устроил чемпионский прием

Поэтому историю с заменой соперника Махачева в чемпионском бою в Лос-Анджелесе обсуждают до сих пор. К тому же главное противостояние турнира продолжалось примерно три минуты, так что тем, кто смотрел шоу по телевизору, ситуация тоже вряд ли понравилась. Да и в исходе поединка, честно говоря, никто не сомневался, и создавалось впечатление, что даже сам Мойкано. Таких ситуаций, особенно в чемпионских боях, лучше не допускать, считает российский боец Андрей Семенов, которого в мире единоборств знают по прозвищу «Белая акула»: «Весь интерес состоит в том, чтобы посмотреть тот бой, который запланирован, а не на бойца, которого поставят в последний момент. Ожиданий ноль.

Когда ты приходишь посмотреть одно, а получаешь другое, это некий обман или хитрость. Лучше всего, конечно, переносить такие значимые события».

При этом, несмотря на замену одного из бойцов, суммы гонораров остались на высоком уровне. Махачев заработал $3,6 млн, а Мойкано получил $1,5 млн. Более того, UFC, после этой скандальной истории точно в накладе на останется, рассказал “Ъ FM” комментатор Александр Садоков, специализирующийся на смешанных единоборствах: «Как медиапродукт, думаю, UFC не пострадала, а даже привлекла дополнительный интерес к этому событию. Они, напротив, в долгую выиграли, потому что сейчас начнут раскручивать поединок Армана Царукяна с Чарльзом Оливейрой. Если там все пройдет хорошо, и Царукян одержит победу, встреча Царукяна и Махачева станет грандиозным событием именно по медийному охвату».

Международный жесткий день

Но те, кто был разочарован быстрой победой Махачева, все равно получили в этот вечер яркое зрелище — невероятный бой грузина Мераба Двалишвили и россиянина Умара Нурмагомедов. Кстати, Умар — троюродный брат легендарного Хабиба Нурмагомедова, который за всю карьеру не проиграл ни одного поединка. Это противосияние продолжалось все пять раундов, и трибуны на арене в Лос-Анджелесе буквально ревели от восторга. Спортсмены даже получили приз — $50 тыс. за лучший бой вечера. К сожалению, дагестанец проиграл единогласным решением судей, но заработал €1 млн. Грузинский боец стал богаче на $2,2 млн.

Но какой бы зрелищный бой не показали Двалишвили и Нурмагомедов, внимание поклонников смешанных единоборств все равно будет приковано к Исламу Махачеву. Пока он не проиграл ни одного боя и к тому же заявил, что собирается взять чемпионские пояса в трех весовых категориях, а, значит, планирует войти в историю UFC.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...