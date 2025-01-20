В Советском районе Челябинска отключат воду для ремонта водовода в 200 домах

В Советском районе Челябинска ориентировочно с 9:30 до 20:00 22 января планируется отключение водоснабжения для проведения плановых работ на водоводе. В список адресов попало больше 200 многоквартирных и частных домов, а также соцучреждения, сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ» Челябинска.

Отключение воды коснется многоквартирных домов по улицам Трактовая, Орлиная, Чарчана, Обская, Кузнецова, Днепропетровская, Ярославская, Некрасовская, Калининградская, Ковшовой, Толбухина, Блюхера, Рылеева, Братская, Центральная, Знаменская, Белорецкая и Дарвина. Также ограничат водоснабжение частных домов по улицам Трактовая, Садовая, Горьковская и Дарвина. Среди социальных учреждений под отключение попали детские сады №5, 68, 95, 371, 422, школа №83, школа искусств №11 и городская клиническая больница №1.

Виталина Ярховска