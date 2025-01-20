«Амкар» ищет кандидата на должность старшего тренера

Футбольный клуб «Амкар Пермь» находится в поисках кандидата на пост старшего тренера. Об этом сообщил новый президент ФК Дмитрий Мартынов в интервью для пресс-службы «Амкара». Ранее был продлен контракт с тренером Андреем Блажко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото с сайта ФК «Амкар» Фото: фото с сайта ФК «Амкар»

По словам господина Мартынова, несмотря на продолжение работы Андрея Блажко в составе команды, клуб ведет переговоры с кандидатами на должность старшего тренера. При этом функции тренера по физподготовке будут распределены внутри штаба.

Новый президент «Амкара» добавил также, что в ближайшее время «стихийных кадровых изменений в клубе не будет». «Чтобы говорить о кадровых перестановках, мне нужно сначала лично во всем разобраться и уже потом принимать решения»,— подчеркнул господин Мартынов.

Напомним, сегодня в должность президента футбольного клуба «Амкар» вступил бывший замначальника УФСБ России по Пермскому краю и воспитанник орловского футбола Дмитрий Мартынов.