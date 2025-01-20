Жителя Сочи приговорили к пяти годам колонии за дезинформацию о ВС РФ

Хостинский районный суд признал жителя Сочи Алексея Щуся виновным по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и изготовлении метательного оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2022 года фигурант разместил в соцсети посты, в которых утверждал, что ВС РФ якобы разбомбили роддом в Мариуполе и причастны к массовым убийствам в населенных пунктах, включая Изюм. Суд установил, что информация не соответствовала действительности и противоречила официальным данным Минобороны РФ.

Кроме того, в 2023 году Алексей Щусь изготовил предмет, признанный экспертизой метательным оружием. Подсудимый заявил, что при написании публикаций доверял определенным источникам, а изготовленный предмет оружием не считает.

Суд, изучив материалы дела, приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

Анна Гречко