На реконструкцию здания министерств и ведомств в Уфе выделят 17 млн рублей

АО «Управление административными зданиями» (акционер — министерство земельных и имущественных отношений Башкирии) ищет подрядчика для реконструкции части административного здания №18 на Советской улице в Уфе. По данным сайта госзакупок, начальная цена договора — 17,3 млн руб., ремонт будет проведен за счет собственных средств заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Реконструкция здания включает в себя общестроительные и электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения и канализации, а также локальной вычислительной сети. На выполнение работ отводится 60 дней.

В здании расположены офисы региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства, спорта, архитектуры и строительства, торговли и услуг, представительство Беларуси в Башкирии, Первый и Второй отделы по расследованию особо важных дел СУ СКР и другие ведомства.

Идэль Гумеров