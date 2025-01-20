Власти решили пока не исключать из границ Нижнего Новгорода леса со свалкой

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки Нижегородской области под председательством замгубернатора Сергея Морозова отложила вопрос об исключении из границ Нижнего Новгорода лесов в поселке Березовая Пойма. Согласно протоколу заседания, ранее исключить эти леса мэрию обязал суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Администрация Нижнего Новгорода как инициатор изменений пояснила на заседании, что в 2022 году суд по иску Рослесхоза и признал незаконным постановление гордумы о генплане в части включения в границы населенного пункта «город Нижний Новгород» земельных участков, расположенных на землях лесного фонда. В связи с этим мэрия предложила исключить лесные земли, оставив территорию поселка Березовая Пойма и садоводческие товарищества.

Представители регионального минлесхоза в свою очередь указали, что за 14 лет, в течение которых территория находится у муниципалитета, на землях лесфонда в 10 раз увеличилась незаконная свалка твердых бытовых отходов. Провести рекультивацию свалки на землях лесфонда из-за требований законодательства достаточно сложно. Поэтому министерство предлагает включить указанную территорию в границы населенного пункта. То есть, чтобы по документам она перестала относиться к лесам.

Комиссия отложила вопрос и поручила зампреду правительства Ивану Каргину провести совещание, чтобы выработать единую позицию по предлагаемым границам города в западном направлении с учетом свалки, а также намерений заинтересованных лиц по освоению участков недр, в отношении которых выданы лицензии.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде сейчас на еще одной несанкционированной свалке — в районе поворота на улицу Федосеенко с Московского шоссе — действует пожар. По состоянию на 20 января, площадь пожара составила 200 кв.м.

Ирина Швецова