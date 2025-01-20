Двое жителей Оренбурга 16 и 18 лет обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего и 18-летнего жителей Оренбурга. Им инкриминируется совершение преступлений по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), п. «а» ч. 3 ст. 228.1 (2 эпизода) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК россии по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемые в ходе переписки в мессенджере с неизвестным лицом согласились распространять наркотики. 28 февраля они приобрели наркотическое средство в виде 18 свертков через «тайник-закладку». После этого обвиняемые самостоятельно оборудовали «тайник-закладку» вблизи жилых домов по ул. Актюбинской, поместили туда наркотики, после чего их задержали.

Руфия Кутляева