В Казани руководителя фирмы подозревают в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани осудят руководителя фирмы после гибели рабочего из-за обвала грунта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани осудят руководителя фирмы после гибели рабочего из-за обвала грунта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 19 января во время земляных работ на ул. Коломенской произошел обвал грунта на двух сотрудников компании. Один из рабочих от полученных травм скончался на месте, а второго госпитализировали.

Следствие считает, что к гибели рабочего привело нарушение подозреваемым и другими должностными лицами правил техники безопасности во время строительных работ. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Московского района Казани.

Диана Соловьёва