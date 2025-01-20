Во время второго этапа строительства Западной хорды в Ростове спилят деревья

В Ростове из-за строительства второго этапа строительства Западной хорды спилят около 10,5 тыс. деревьев и 495 кустарников. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Взамен сносимых деревьев и кустарников действующим законодательством предусмотрено компенсационное озеленение с превышением на 30% от количества сносимых зеленых насаждений, а именно 13,5 тыс. дерева и 645 кустарников», — говорится в сообщении.

Также в процессе подготовки территории для строительства новой автодороги в Кумженской роще снесут около 1 тыс. деревьев и 57 кустарников, а вместо них высадят — 1,1 тыс. новых деревьев и 75 кустарников.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовский областной суд оставил без движения иск Игоря Тихоненко и других присоединившихся местных жителей в связи с строительством «Западной хорды». Общественники считают, что реализация проекта может привести к утрате жилья, уничтожению лесов и археологических памятников.

Анна Марьина