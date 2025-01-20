Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Это сразу на десятилетия отбросит доверие населения к банковской системе»

Профессор УрГЭУ Максим Марамыгин о заморозке вкладов

В январе возникла дискуссия о возможной заморозке банковских вкладов граждан, которую инициировал директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. По его мнению, это может произойти ради борьбы с инфляцией. В Центробанке назвали идею абсурдной, указав на то, что «это грубейшее нарушение прав граждан и компаний распоряжаться своими активами». Директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал «Ъ-Урал» о том, к чему может привести заморозка вкладов и почему уже не стоит повышать ключевую ставку.

Фото: Владислав Лоншаков

Фото: Владислав Лоншаков

О заморозке вкладов

Я не политик, я экономист. С экономической точки зрения замораживание вкладов — колоссальный вред, потому что сразу же на десятилетие отбросит доверие населения к банковской системе. Последняя из проводившихся конфискационных реформ, которая привела к каким-то потерям, — павловская реформа 1991 года. На самом деле тогда пострадала совсем небольшая часть населения, у которой действительно были конфискованы деньги. Но это, как в старом анекдоте: сережку потом нашли — она за диван закатилась, а осадочек-то остался.

С одной стороны, деньги на депозитах являются хорошим покрытием спроса послевоенной экономики, поскольку они могут быть направлены на покупку товаров. Фактически можно открывать любой бизнес, который требует спроса, потому что деньги у населения есть. На сегодняшний день их хватит на три-четыре года, а может и на пять лет для стимулирования внутреннего производства.

С другой стороны, денег не так много, чтобы заморозка вкладов привела к чему-то колоссальному. Денежная реформа после Второй мировой войны была обоснована тем, что, во-первых, имелись фальшивые деньги. Во-вторых, когда немцы в 1941 году захватывали приграничные города, а двигались они, как мы знаем из истории, достаточно быстро, они захватывали и отделения банков, и все хранилища. Конечно, потом многое было вброшено в страну для дестабилизации. Тогда проблема была понятная, и ясно, зачем надо было проводить эти реформы. Но и то, реформа проводилась своеобразно, и безналичные деньги не переводились — они остались один-в-один.

Конечно, говорить, что ничего не будет, в этой стране невозможно. Но в любом случае это будет решение не экономическое, а политическое. И главные последствия у него будут не экономические, а политические — потом они приведут к серьезному ухудшению экономических параметров в стране. Это удар и по производству, и по доверию к банковской системе.

Более того, заморозка вкладов породит колоссальную питательную среду недовольных людей. При чем это затронет все семьи бойцов СВО, потому что их призвали не тратить деньги, а положить на вклады. И как отреагируют ребята, которые там, на то, что им сначали дали денег, а потом забрали? Риторический вопрос.

О повышении ключевой ставки

Звучат предположения, что заморозка вкладов, возможно, будет рассматриваться как альтернатива повышению ключевой ставки. Но я думаю, что и повышать ключевую ставку уже не надо. Экономика, в целом, реагирует на изменения, просто не так сиюминутно.

Сейчас Банк России — рулевой, который в движении махины, которая называется экономика, пытается внести свои правки из самых благих побуждений. Но экономика в две минуты не развернется. Там колоссальная энергия инерции. Махина будет идти вперед. Поэтому я считаю, что больше ставку поднимать не надо.

Я слышал рассуждения, что Банк России в феврале вернется к вопросу ключевой ставки. Это абсолютно правильно. К февралю будет понятно, поскольку появится статистика за январь, как экономика отреагировала на последние изменения — повышение ключевой ставки до 21%, как она пережила новогодние праздники и с какими параметрами она идет дальше. Все, что можно было позитивного из повышения ключевой ставки выдавить, уже выдавили. А дальнейшее повышение заведет нас в спираль — чем выше ставка, тем дороже кредиты и, соответственно, товары.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...