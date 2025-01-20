«Это сразу на десятилетия отбросит доверие населения к банковской системе»

В январе возникла дискуссия о возможной заморозке банковских вкладов граждан, которую инициировал директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. По его мнению, это может произойти ради борьбы с инфляцией. В Центробанке назвали идею абсурдной, указав на то, что «это грубейшее нарушение прав граждан и компаний распоряжаться своими активами». Директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал «Ъ-Урал» о том, к чему может привести заморозка вкладов и почему уже не стоит повышать ключевую ставку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков Фото: Владислав Лоншаков

О заморозке вкладов

Я не политик, я экономист. С экономической точки зрения замораживание вкладов — колоссальный вред, потому что сразу же на десятилетие отбросит доверие населения к банковской системе. Последняя из проводившихся конфискационных реформ, которая привела к каким-то потерям, — павловская реформа 1991 года. На самом деле тогда пострадала совсем небольшая часть населения, у которой действительно были конфискованы деньги. Но это, как в старом анекдоте: сережку потом нашли — она за диван закатилась, а осадочек-то остался.

С одной стороны, деньги на депозитах являются хорошим покрытием спроса послевоенной экономики, поскольку они могут быть направлены на покупку товаров. Фактически можно открывать любой бизнес, который требует спроса, потому что деньги у населения есть. На сегодняшний день их хватит на три-четыре года, а может и на пять лет для стимулирования внутреннего производства.

С другой стороны, денег не так много, чтобы заморозка вкладов привела к чему-то колоссальному. Денежная реформа после Второй мировой войны была обоснована тем, что, во-первых, имелись фальшивые деньги. Во-вторых, когда немцы в 1941 году захватывали приграничные города, а двигались они, как мы знаем из истории, достаточно быстро, они захватывали и отделения банков, и все хранилища. Конечно, потом многое было вброшено в страну для дестабилизации. Тогда проблема была понятная, и ясно, зачем надо было проводить эти реформы. Но и то, реформа проводилась своеобразно, и безналичные деньги не переводились — они остались один-в-один.

Конечно, говорить, что ничего не будет, в этой стране невозможно. Но в любом случае это будет решение не экономическое, а политическое. И главные последствия у него будут не экономические, а политические — потом они приведут к серьезному ухудшению экономических параметров в стране. Это удар и по производству, и по доверию к банковской системе.

Более того, заморозка вкладов породит колоссальную питательную среду недовольных людей. При чем это затронет все семьи бойцов СВО, потому что их призвали не тратить деньги, а положить на вклады. И как отреагируют ребята, которые там, на то, что им сначали дали денег, а потом забрали? Риторический вопрос.

О повышении ключевой ставки

Звучат предположения, что заморозка вкладов, возможно, будет рассматриваться как альтернатива повышению ключевой ставки. Но я думаю, что и повышать ключевую ставку уже не надо. Экономика, в целом, реагирует на изменения, просто не так сиюминутно.

Сейчас Банк России — рулевой, который в движении махины, которая называется экономика, пытается внести свои правки из самых благих побуждений. Но экономика в две минуты не развернется. Там колоссальная энергия инерции. Махина будет идти вперед. Поэтому я считаю, что больше ставку поднимать не надо.

Я слышал рассуждения, что Банк России в феврале вернется к вопросу ключевой ставки. Это абсолютно правильно. К февралю будет понятно, поскольку появится статистика за январь, как экономика отреагировала на последние изменения — повышение ключевой ставки до 21%, как она пережила новогодние праздники и с какими параметрами она идет дальше. Все, что можно было позитивного из повышения ключевой ставки выдавить, уже выдавили. А дальнейшее повышение заведет нас в спираль — чем выше ставка, тем дороже кредиты и, соответственно, товары.