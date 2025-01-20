Сотрудники РКК нашли более 1,4 тыс. пропавших без вести в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что с августа 2024 года сотрудникам организации удалось найти 1419 пропавших без вести жителей Курской области. Среди них — 1098 гражданских лиц и 321 военный. Всего с момента атаки на регион РКК принял более 7 тыс. обращений о пропавших без вести.

Из представленных РКК данных следует, что среди разыскиваемых 64,12% составляют жители Суджанского района, 10,96% — Кореневского района, 8,33% — Глушковского района, 16,59% — других районов.

В ноябре 2024 года РКК сообщал, что с момента атаки ВСУ на регион организация получила 6225 заявок на розыск пропавших. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек — 982 гражданских лиц и 271 военнослужащего. В конце декабря 2024 года глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель говорил «Ъ», что сейчас организация рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести в результате боевых действий на Украине (с обеих сторон конфликта).

В начале января текущего года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 пунктов, сообщив, что в нем содержатся данные разыскиваемых жителей Курской области. Публикация омбудсмена вызвала критику волонтеров и родственников пропавших без вести, так как в списке не было точной информации о разыскиваемых (чаще — данные тех, кто ищет родственников). Отвечая на критику, госпожа Москалькова отметила, что работа уполномоченного по правам человека «не подменяет собой деятельность других ведомств», которые занимаются поиском пропавших людей.

О поиске пропавших без вести в регионе — в интервью Бориса Мишеля «Ъ».

Полина Мотызлевская