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В Челябинске задержали начальника железнодорожной станции по делу о подкупе

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции. Его подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере ( п. п. «в», «г» ч.7 ст.204 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, 6 августа прошлого года начальник станции получил от жителя Санкт-Петербурга 239 тыс. руб. за незаконное обслуживание вагонов без договора, что нарушает правила эксплуатации железных дорог России. Преступление раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области.

В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинение фигуранту и решить вопрос об избрании меры пресечения.

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