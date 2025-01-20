В Башкирии в очереди за жильем стоят около 8 тысяч детей-сирот

На 1 января 2025 года в Башкирии в очереди на получение жилья стоят 7,89 тыс. детей-сирот, более 5 тыс. из которых них старше 18 лет и уже должны быть обечепечены квартирами, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики исполняющий обязанности министра строительства региона Артем Ковшов. Жилье сиротам предоставляют по договорам социального найма или выдают сертификаты на его покупку. В 2024 году в бюджете Башкирии на эти цели было предусмотрено 2,6 млрд руб.

«По итогам прошлого года жильем было обеспечено рекордное количество детей-сирот — 1,03 тыс.», — отметил господин Ковшов. По его словам, изначально планировалось предоставить квартиры 785 сиротам.

За шесть лет 5,17 тыс. сирот получили сертификаты или квартиры. Глава министерства подчеркнул, что 10 лет назад в очереди стояли 22 тыс. человек, и в последние годы «динамика позволила переломить ситуацию». Он отметил, что в республике запущена программа поэтапной ликвидации очереди до 2030 года, в рамках которой планируется предоставить жилье или сертификаты 4,95 тыс. детей-сирот. Целевые показатели по 2023 году достигнуты, по 2024 году — перевыполнены на 35%.

В 2025 году целевой показатель составляет 754 человека, при этом планируется перевыполнить план и предоставить жилье 1 тыс. получателей, пообещал Артем Ковшов. Он напомнил, что в муниципалитетах, где не строится многоквартирное жилье, по программе республиканского минсельхоза возводятся индивидуальные жилые дома и таунхаусы. Более 70% приобретаемых для сирот помещений — новые.

Майя Иванова