Долги ТСО за газ снизились в Прикамье на 22%

По итогам 2024 года просроченная задолженность за газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» снизилась на 22%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сокращение долгов ТСО перед газовиками Прикамья происходит шестой год подряд. «Такой весомый результат стал возможен благодаря многолетнему конструктивному взаимодействию с правительством Пермского края и, как следствие, полному выполнению графика погашения задолженности, подписанного между компанией и регионом»,— отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года долги ТСО составляли 1,37 млрд руб. Исходя из этого, долг сократился на 300 млн руб. и составляет примерно 1,07 млрд руб.