Цены на новостройки в Сочи выросли почти на 200% за четыре года

По итогам декабря 2024 года средняя стоимость 1 кв. м в новостройке Сочи составила 405,9 тыс. руб., снизившись на 1% по сравнению с началом года. В 2023 году отмечен рост на 10,4%, когда цена увеличилась с 393,2 тыс. до 434,1 тыс. руб., следует из аналитики агентства «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С января 2020 года по декабрь 2024 года стоимость новостроек в Сочи выросла на 395%. В абсолютных цифрах рост составил 323,9 тыс. руб.

По состоянию на январь 2025 года в продаже находятся 6,6 тыс. квартир. Наибольший объем предложений — двухкомнатные квартиры (почти 30% лотов), а также студии (17%).

Анна Гречко