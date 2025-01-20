Нижегородцев предупредили об усилении ветра 20 января

Сильный ветер порывами до 17 м/с ожидается в Нижегородской области 20 января. Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Устранять последствия при необходимости будут 286 бригад: 924 специалиста и 413 единиц спецтехники. Подавать энергию социально значимым объектам в случае аварии готовы 222 резервных источника электроснабжения.

Нижегородцев призвали быть осторожными и не приближаться к оборванным проводам, а сообщать о них в энергокомпанию или МЧС.

Елена Ковалева