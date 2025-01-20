Имущество Керченского ветряного парка вновь пытаются продать за 655 млн рублей

В Крыму имущество ООО «Ветряной парк Керченский» вновь выставили на торги с начальной ценой в 655 млн руб. Организатором торгов выступает АО «Сбербанк-АСТ», сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В состав лота входит право аренды 10 земельных участков и ветроэнергетические установки с оборудованием (10 шт.), оборудование на Останинской ВЭС, оргтехника, мебель, ТМЦ — 129 позиций, транспортное средство — УАЗ.

Еще один лот должника — право аренды 41 земельного участка в Крыму (Ленинский район, Марфовский сельский совет). Начальная цена — 2 млн руб.

Дата и время окончания подачи заявок — 5 апреля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ветряной парк Керченский» зарегистрировано в 2011 году в Феодосии. Основной вид деятельности — производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. Учредителем общества является Сергей Московский. Убыток компании за 2023 год составил 333,4 млн руб.

В марте 2024 года имущество общества также выставляли на аукцион за 655 млн руб., однако из-за отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Республики Крым признал ООО «Ветряной парк Керченский» несостоятельным (банкротом) по заявлению ООО «КапиталЮгИнвест» (КЮИ, находится в стадии ликвидации по заявлению ВЭБ.РФ). Суд признал обоснованными требования КЮИ в размере более 31,9 млн евро основного долга и 24,8 млн евро процентов и подлежащими включению в третью очередь реестра кредиторов. В третью очередь реестра внесены требования неустойки на 39,78 млн евро, которые подлежат учету отдельно после погашения основной суммы и процентов.

На официальном сайте предприятия указано, что ООО «Ветряной парк Керченский» была получена лицензия на производство электрической энергии сроком действия до 2032 года.

«Предприятие создано с использованием опыта европейских производителей ветроустановок и оснащено современным оборудованием, что позволяет предоставить своим клиентам гарантию надежной эксплуатации ветротурбин»,— говорится на сайте компании.

В январе 2014 года на территории парка была введена в эксплуатацию Останинская ВЭС установленной мощностью 25 МВт. Станцию строила донецкая УК «Ветряные парки Украины». Затем ветропарк перерегистрировался в соответствии с российским законодательством, в 2017 и 2019 годах заключал договоры купли-продажи электроэнергии с ГУП «Крымэнерго» (Симферополь).

Тат Гаспарян