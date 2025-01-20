Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Имущество Керченского ветряного парка вновь пытаются продать за 655 млн рублей

В Крыму имущество ООО «Ветряной парк Керченский» вновь выставили на торги с начальной ценой в 655 млн руб. Организатором торгов выступает АО «Сбербанк-АСТ», сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В состав лота входит право аренды 10 земельных участков и ветроэнергетические установки с оборудованием (10 шт.), оборудование на Останинской ВЭС, оргтехника, мебель, ТМЦ — 129 позиций, транспортное средство — УАЗ.

Еще один лот должника — право аренды 41 земельного участка в Крыму (Ленинский район, Марфовский сельский совет). Начальная цена — 2 млн руб.

Дата и время окончания подачи заявок — 5 апреля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ветряной парк Керченский» зарегистрировано в 2011 году в Феодосии. Основной вид деятельности — производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. Учредителем общества является Сергей Московский. Убыток компании за 2023 год составил 333,4 млн руб.

В марте 2024 года имущество общества также выставляли на аукцион за 655 млн руб., однако из-за отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Республики Крым признал ООО «Ветряной парк Керченский» несостоятельным (банкротом) по заявлению ООО «КапиталЮгИнвест» (КЮИ, находится в стадии ликвидации по заявлению ВЭБ.РФ). Суд признал обоснованными требования КЮИ в размере более 31,9 млн евро основного долга и 24,8 млн евро процентов и подлежащими включению в третью очередь реестра кредиторов. В третью очередь реестра внесены требования неустойки на 39,78 млн евро, которые подлежат учету отдельно после погашения основной суммы и процентов.

На официальном сайте предприятия указано, что ООО «Ветряной парк Керченский» была получена лицензия на производство электрической энергии сроком действия до 2032 года.

«Предприятие создано с использованием опыта европейских производителей ветроустановок и оснащено современным оборудованием, что позволяет предоставить своим клиентам гарантию надежной эксплуатации ветротурбин»,— говорится на сайте компании.

В январе 2014 года на территории парка была введена в эксплуатацию Останинская ВЭС установленной мощностью 25 МВт. Станцию строила донецкая УК «Ветряные парки Украины». Затем ветропарк перерегистрировался в соответствии с российским законодательством, в 2017 и 2019 годах заключал договоры купли-продажи электроэнергии с ГУП «Крымэнерго» (Симферополь).

Тат Гаспарян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...