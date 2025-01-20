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На Кубани полиция проверит видео с издевательствами над котенком

Полиция Краснодарского края начала проверку после появления в соцсетях видеозаписи, на которой запечатлено жестокое обращение с котенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Видеоролик распространили 20 января через анонимные Telegram-каналы. На кадрах видно, как две несовершеннолетние девочки издеваются над котенком. Подростки подобрали животное в подъезде и вынесли его на улицу, чтобы попытаться утопить в луже и бросить.

Как уточнили в полиции, котенок остался жив. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко

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