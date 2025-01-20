В 2024 году вневедомственной охраной в Татарстане выявлено более 300 преступлений
За минувший год сотрудники вневедомственной охраны выявили 309 преступлений, из них 187 — на охраняемых объектах. Информация была озвучена на ежегодной коллегии Управления Росгвардии по республике Татарстан.
Также было задержано более 20 человек, находящихся в федеральном розыске.
За 2023 год сотрудники выявили 336 преступлений, из которых 221 — на охраняемых объектах, и задержали 25 человек, бывших в федеральном розыске.