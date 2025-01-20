Банк Уралсиб назван лучшим банком в категории «Вклад года» – лучшие банки года на основе итогов и событий банковского рынка отметил сервис подбора финансовых услуг Brobank.ru.

Фото: ru.freepik.com

«В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2024 года одни из самых высоких ставок по вкладам. Причем максимальная ставка была доступна клиентам без специальных условий, например, покупки отдельного платного тарифа или активного использования карты», – отмечают эксперты портала.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 21,00 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 23,61% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

https://uralsib.ru/