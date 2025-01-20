Завершено следствие по делу о получении взяток генералом от руководства «Телты»

Главным военным следственным управлением СКР завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замначальника Генштаба Вадима Шамарина, сообщает следственный комитет. Напомним, генерал-лейтенант Шамарин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ). Как считает следствие, он получил от должностных лиц ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятки на общую сумму 36 млн руб. за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд Минобороны. Всего в 2019-2023 годах между министерством и «Телтой» были заключены контракты на общую сумму свыше 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сам Вадим Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. На его имущество наложен арест.