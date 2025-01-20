В Челнах появится новая школа на 1224 места

Новое учебное заведение на 1224 места планируют построить в районе Замелекесье Набережных Челнов в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки Татарстана.

Благодаря строительству новых школ в Челнах детям не приходится учиться в три смены, заявил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании. Новая школа — это подарок от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова по случаю предстоящего 400-летия Челнов, подчеркнул господин Магдеев.

В 2025 и 2026 годах Казань, Набережные Челны и Зеленодольск получат субсидии около 718 млн руб. на строительство спортивной инфраструктуры.

Дарья Сайфиева