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На льду у Загородного парка Самары обнаружен замерзший молодой человек

Сегодня, 20 января, спасатели подразделения «Поляна Фрунзе» провели работы по транспортировке со льда молодого человека. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

В 08:10 (MSK+1) в ведомство поступил вызов от очевидца, который рассказал, что на льду в районе Загородного парка в 20 метрах от береговой линии лежит человек.

Для оказания помощи от спасательной станции вышел аэроглиссер «Патруль». Пострадавшего забрали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. С симптомами сильного переохлаждения он был госпитализирован.

Алексей Алексеев

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