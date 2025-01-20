Гостиницу «Балчуг Kempinski» могут продать владельцам сочинской «Жемчужины»

Словацкая J&T Group ведет переговоры о продаже своей пятизвездочной гостиницы «Балчуг Kempinski», расположенной напротив Кремля в Москве. Новым владельцем может стать структура, связанная с владельцами гостиниц «Пекин» в Москве и «Жемчужина» в Сочи, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили источники на рынке недвижимости, стороны уже обратились за одобрением сделки в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями.

Гостиница «Балчуг Kempinski» остается единственным активом J&T Group в России. Официальных комментариев от участников сделки и управляющей компании Kempinski пока не поступало.

Эксперты оценивают стоимость гостиницы «Балчуг» в 12–14 млрд руб., при этом срок окупаемости объекта может достигать 20 лет.