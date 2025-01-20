Похолодание до -18°C ожидается в Нижнем Новгороде в ночь на 22 января

На неделе с 20 по 26 января в Нижнем Новгороде ожидается похолодание до -10°C днем и -18°C ночью, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В понедельник температура воздуха будет держаться около +1°C, ночью столбики термометра опустятся до -12°C. Днем во вторник и среду прогнозируется -10°C, а в ночь на 22 января похолодает до -18°C. В четверг потеплеет до -5°C, в воскресенье — до +1°C.

Осадки ожидаются в понедельник и в выходные. На неделе будет преимущественно пасмурно.

Елена Ковалева