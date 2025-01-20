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обновлено 11:51

Аэропорт Томска увеличил пассажиропоток на 9% в 2024 году

Пассажиропоток аэропорта «Богашево» (Томск, входит в холдинг «Новапорт») по итогам 2024 года увеличился на 8,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Всего в прошлом году авиахаб обслужил более 653 тыс. человек, в 2023 году — более 599 тыс. (прирост к 2022-му составил 11%), сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Общее количество самовылетов в 2024-м составило 3332. Уточняется, что в число наиболее популярных внутренних направлений вошли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце августа 2024-го в аэропорту Томска был запушен новый терминал. Инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб. Площадь объекта — 6,8 тыс. кв. м. Пропускная способность — 400 пассажиров в час, или 1 млн человек в год.

Сроки ввода терминала несколько раз переносились из-за задержек поставки оборудования. Ранее планировалось его открытие в декабре 2023 года.

Александра Стрелкова

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