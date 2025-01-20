Норовирус обнаружили у заболевших воспитанников красноярского детсада
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю выяснило причину массового заболевания воспитанников детского сада №271 в Красноярске. У них обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Данный очаг заболевания расценивается как занос в группу из домашнего очага с последующим распространением контактно-бытовым путем»,— говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы управления, группа закрыта на карантин. Двое заболевших, которые проходили лечение в стационаре, готовятся к выписке.
Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе произошло массовое заболевание гостей санатория «Сосновый бор» в Красноярском крае. Там у пострадавших также выявили РНК норовируса 2 генотипа.