В 2024 году кузбасский углепром сократил добычу угля на 7,3%

Добыча угля в Кемеровской области в 2024 году снизилась на 7,3% по сравнению с 2023 годом, и составила 198,4 млн т., сообщило министерство угольной промышленности региона. Годом ранее этот показатель составил 214,2 млн т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, объем вывоза угля из Кузбасса в прошлом году сократился на 8,9% и составил 173,9 млн т, экспорт упал на 10,4%, до 102 млн т.

Отгрузка кузбасского угля в западном направлении за год снизилась на 20,8%, до 48,4 млн т, в восточном направлении выросла на 2%, до 53,6 млн т.

Игорь Лавренков, Кемерово