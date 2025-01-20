Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году кузбасский углепром сократил добычу угля на 7,3%

Добыча угля в Кемеровской области в 2024 году снизилась на 7,3% по сравнению с 2023 годом, и составила 198,4 млн т., сообщило министерство угольной промышленности региона. Годом ранее этот показатель составил 214,2 млн т.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, объем вывоза угля из Кузбасса в прошлом году сократился на 8,9% и составил 173,9 млн т, экспорт упал на 10,4%, до 102 млн т.

Отгрузка кузбасского угля в западном направлении за год снизилась на 20,8%, до 48,4 млн т, в восточном направлении выросла на 2%, до 53,6 млн т.

Игорь Лавренков, Кемерово

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...