При атаке ВСУ на Горловку пострадали восемь человек

Вооруженные силы Украины атаковали Горловку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Артиллерийскому обстрелу подвергся Центрально-Городской район. Пострадали восемь человек: семь женщин и один мужчина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам Дениса Пушилина, один из украинских снарядов взорвался в 50 м от Городской больницы №2, расположенной в центре Горловки на проспекте Ленина. Из-за взрыва было повреждено 28 окон и входная группа в хирургическом корпусе, а также вентилляционный короб в рентген-кабинете.

«Кроме больницы, сегодня также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие. Сгорели два автомобиля»,— уточнил господин Пушилин.

Глава Горловки Иван Приходько сообщил, что в городе приостановлено движение трамваев. Он также опубликовал фотографии последствий атаки. На них запечатлены жилы дома с выбитыми окнами и посеченными балконами, а также один из сгоревших автомобилей.