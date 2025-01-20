Жителя Усть-Катава оштрафовали за пропаганду экстремисткой символики

Усть-Катавский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тыс. руб. за пропаганду экстремисткой символики. Он опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографию, распространяющую идеи криминальной субкультуры «Арестантский уклад един» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России), сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что местный житель с 13 мая по 28 декабря 2024 года с помощью телефона разместил на своей странице символику запрещенной организации. Во время заседания он признал вину и раскаялся. Учитывая обстоятельства правонарушения и то, что раньше житель Усть-Катава не был судим, его приговорили к штрафу в размере 1 тыс. руб.

Виталина Ярховска