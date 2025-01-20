«Впереди у сторон конфликта несколько месяцев нервотрепки»

Администрация Дональда Трампа выступает против «Хамаса» как руководящего органа сектора Газа. По крайней мере, об этом заявил назначенный советник по национальной безопасности Майк Уолтц. В ближайшее время вступающий в должность президента США Трамп снова направит в регион своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Как сообщил NBC, в эти месяцы посланник будет присутствовать там практически постоянно, поскольку готовая занять Белый дом команда расценивает соглашение как хрупкое. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался: по силам ли Трампу и непосредственным сторонам конфликта завершить его, а не просто остановить?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Утром 19 января закончилась война в Газе. Официально говорить об этом рано, но учитывая, что палестинцы начинают возвращаться в северные районы сектора, возобновление полноценных боевых действий выглядит проблематичным. Теперь стороны конфликта ожидает несколько месяцев нервотрепки, связанных с первым этапом сделки, а также не менее напряженные переговоры по следующим стадиям.

Напомню, что в ближайшие 42 дня «Хамас» должен освободить 33 заложника, а в ответ Израиль разрешит ввоз 600 грузовиков с гуманитарной помощью в день, выведет войска из большинства районов Газы и отпустит сотни палестинских заключенных, включая приговоренных к пожизненным срокам за организацию и проведение терактов. Через две недели стороны приступят к непрямым переговорам, по итогам которых «Хамас» передаст Израилю всех заложников, включая тела погибших, а ЦАХАЛ покинет сектор, освободит еще несколько тысяч террористов, и начнется восстановление Газы.

Отмечу, что практически идентичный план предлагался еще в мае и в июле 2024 года, но тогда все предпочли продолжать бойню. Успех нынешней попытки стал возможным благодаря приходу к власти Дональда Трампа. Ведь он обещал, что войны на планете начнут заканчиваться после победы на выборах и еще до его сегодняшней инаугурации. Так, собственно, и произошло, но пока только на Ближнем Востоке.

Особую роль в достижении согласия сыграл будущий спецпредставитель президента США в регионе Стивен Виткофф. Две недели назад он находился в Дохе и принимал деятельное участие в переговорах. Довольно быстро ему стало ясно, что без принуждения и дополнительной мотивации стороны готовы переговариваться годами. Поразительно, но, похоже, что ситуация всех устраивала. «Хамас» подтверждал свою легитимность через картинку страданий палестинцев, а израильский премьер-министр опасался, что окончание войны приведет к дестабилизации внутриполитической обстановки и, как следствие, к новым выборам.

Но у Виткоффа был приказ босса, поэтому в пятницу, 10 января он позвонил Биби и сказал, что в субботу прилетит в Иерусалим и надо будет встретиться. На отговорки израильского премьер-министра про шаббат Виткофф дал понять, что подобные мелочи ему неинтересны, и встреча состоялась. Говорят, что на ней Нетаньяху было убедительно объяснено, что если он союзник, то самое время проявить союзнический долг.

Примерно таким же методом, но уже через Катар, позицию новой администрации донесли и «Хамасу». В случае непослушания им был обещан ад на Земле без дополнительных подробностей. По слухам, ад мог случиться не только у исламистов, но и у Катара, а потому доводы сработали.

Важно отметить, что Трамп не завершил войну на Ближнем Востоке, а лишь остановил ее. Без должного внимания и политического процесса боевые действия могут вспыхнуть вновь в любой момент. Но новый президент на такие нюансы внимания не обращает. Он просто показал, как собирается принуждать к миру и останавливать военные действия. 20 января Трамп вернулся в Белый дом после четырехлетнего отсутствия и уже завтра готов взяться за другие конфликты и войны.

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Михаил Гуревич